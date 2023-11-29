Hamas: 'İsrail fena halde başarısız oldu'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:00

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi’nde hem askeri hem de siyasi olarak "fena halde başarısız" olduğunu belirterek, kara harekatında ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısının İsrail'in açıkladığından daha fazla olduğunu aktardı.

Binden fazla İsrail askerinin çatışmalarda yaralandığını öne süren Hamdan, yaralı askerlerin 500'ünün ağır ve orta derecede yaralı olduğunu iddia etti. İsrail’in verdiği kayıpların önümüzdeki günlerde artacağını ifade eden Hamdan, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki toprakların yüzde 80'ine ayak basamadığını ifade etti.

İsrail'in sadece güçten anladığını belirten Hamdan, İsrailli esirlerin Hamas’ın elinde olmaması halinde İsrail'in tutuklu Filistinli kadın ve çocukları asla serbest bırakmayacağını aktararak, "İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlar olmasaydı, İsrailli esirleri tutmak zorunda kalmazdık” dedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11 Kasım’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların uygulanması çağrısında bulunan Hamdan, güneyde ve kuzeyde temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan ciddi sıkıntıların giderilmesi için Gazze'ye günlük olarak girişine izin verilen yardım tırlarının sayısının arttırılmasını talep etti.

HAMDAN MUSK'I GAZZE'YE DAVET ETTİ

ABD’li milyarder Elon Musk'ın İsrail’e yaptığı ziyarete değinen Hamdan, katliamların boyutunu ve Filistin halkına karşı işlenen suçları görmesi için Musk’ı Gazze Şeridi'ne davet etti.