Son dakika: ABD askeri uçağı düştü

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:04

Japonya Sahil Güvenliği, ABD ordusuna ait Osprey uçağının Yakuşima adası açıklarında düştüğünü duyurdu.

Japonya Sahil Güvenliği sözcüsü,uçağın düştüğü sırada 8 personel taşıdığını açıkladı.

Sözcü, uçaktakilerin güvenliği de dahil olmak üzere henüz daha fazla ayrıntının mevcut olmadığını söyledi.

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