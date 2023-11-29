Son dakika: ABD askeri uçağı düştü
ABD ordusuna ait uçak, Japonya'nın Yakuşima adası açıklarında düştü.
Japonya Sahil Güvenliği, ABD ordusuna ait Osprey uçağının Yakuşima adası açıklarında düştüğünü duyurdu.
Japonya Sahil Güvenliği sözcüsü,uçağın düştüğü sırada 8 personel taşıdığını açıkladı.
Sözcü, uçaktakilerin güvenliği de dahil olmak üzere henüz daha fazla ayrıntının mevcut olmadığını söyledi.
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