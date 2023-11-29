Son dakika: ABD askeri uçağı düştü

ABD ordusuna ait uçak, Japonya'nın Yakuşima adası açıklarında düştü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:53
Son dakika: ABD askeri uçağı düştü
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Japonya Sahil Güvenliği, ABD ordusuna ait Osprey uçağının Yakuşima adası açıklarında düştüğünü duyurdu.

Japonya Sahil Güvenliği sözcüsü,uçağın düştüğü sırada 8 personel taşıdığını açıkladı.

Sözcü, uçaktakilerin güvenliği de dahil olmak üzere henüz daha fazla ayrıntının mevcut olmadığını söyledi.

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japonya ABD askeri uçak düştü

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