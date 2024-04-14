İsrail gizli servisi Mossad'tan Hamas iddiası: 'Reddettiler...'
İsrail Başbakanlık Ofisi ve gizli servis Mossad yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın, geçen hafta Kahire'de İsrail makamları tarafından sunulan esir takasına ilişkin teklifi reddettiği öne sürüldü.
İran-İsrail gerilimi gündemdeki yerini korurken İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve Başbakanlık Ofisi'nden Hamas ile ilgili yeni bir iddia geldi:
İsrail'in sunduğu 'ateşkes' teklifinin, Hamas tarafından reddedildiğinin iddia edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail tarafına önemli ölçüde esneklik tanıyan teklifin reddedilmesi, [Hamas lideri Yahya] Sinvar'ın insani bir anlaşmayla ve rehinelerin geri verilmesiyle ilgilenmediğini; İran'la yaşanan gerginlikten yararlanarak tiyatroları birleştirmeye ve bölgede genel bir tırmanış sağlamaya çalıştığını kanıtlıyor."
Açıklamada ayrıca, İsrail'in hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceği ve "133 rehineyi mümkün olan en kısa sürede Gazze'den geri getirmek için her taşın altına elini koyacağı" ifade edildi.
Yahya Sinvar
The Times of Israel'e konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas'a rehine anlaşması için yapılan son teklifin reddedildiğinden, cumartesi akşamı saat 19:00'da haberdar olduklarını, ancak İran saldırısına odaklandıkları için bir açıklama yapılmadığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası" müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.
İsrail delegasyonu, Kahire'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir araya geldi. Ancak görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.
Düşük seviyeli bir İsrail müzakere ekibi halen Kahire'de bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Bir aydır öksürüyordu, gerçek sonradan ortaya çıktı