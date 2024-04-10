İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.
Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- Her 4 kişiden biri enfekte!
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Filistin'den Türkiye açıklaması!
- MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
- 'Partinin başında kal' çağrısı
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- Bazı araçlara kısıtlama getirildi!