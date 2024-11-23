Hamas: İsrail saldırısında bir kadın esir öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda İsrailli bir kadın esirin öldüğünü ve bir esirin de ağır yaralandığını duyurdu.

Hamas: İsrail saldırısında bir kadın esir öldü
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:32

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri korumakla görevli kişilerle haftalardır kesintiye uğrayan temasın yeniden sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan bölgedeki İsrailli bir kadın esirin öldüğü bilgisinin netleştiğini kaydetti.

Ayrıca bir diğer İsrailli kadın esirin hayatının da tehlikede olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin hayatından tümüyle "savaş suçlusu" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümeti ve ordu komutanlarının sorumlu olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde ayrıca Netanyahu, hükümeti ve ordu komutanlarının İsrailli esirlerin acı çekmesine ve ölmesine neden olmaya devam ettiğini söyledi.


Etiketler: #Hamas #İsrail-Hamas #israil

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