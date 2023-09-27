ABD, İsrail’i 'Vize Muafiyet Programı’na dahil etti

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:44

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:53

ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail’in Vize Muafiyet Programı’na (VWP) dahil edildiği duyuruldu.

Elektronik Seyahat İzni Sistemi’nin (ESTA) 30 Kasım’a kadar İsrail vatandaşlarının ABD vizesi almadan 90 gün süreyle turizm veya iş amaçlı ülkeye seyahat etmek için başvuruda bulunmalarına imkan tanıyacak şekilde güncelleneceği belirtildi.

Bu kararın ABD-İsrail arasındaki güvenlik ve ekonomik iş birliğini ve iki ülke halkı arasındaki bağı daha da güçlendirecek bir adım olduğu vurgulandı.

PROGRAMA GİREN 41. ÜLKE

ABD yönetiminin kararıyla birlikte İsrail, Vize Muafiyet Programı’na dahil olan 41. ülke oldu.

Böylece İsrail vatandaşları, sadece Elektronik Seyahat İzni Sistemi’ne (ESTA) kayıt yaparak, ABD’yi 90 güne kadar vizesiz şekilde iş veya tatil amaçlı ziyaret edebilecek.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YAKIN İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ”

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro N. Mayorkas, “İsrail’in Vize Muafiyet Programı’na dahil edilmesi, ortak güvenlik çıkarlarımızın ve iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise karara ilişkin, “İsrail’in Vize Muafiyet Programı’na girişi İsrail ile stratejik ortaklığımızda ileriye doğru atılmış kritik bir adımı temsil ediyor. Bu adım, iki ülke halkı arasında uzun süredir devam eden etkileşimi, ekonomik iş birliğini ve güvenlik koordinasyonunu daha da güçlendirecek. Bu önemli adım, Filistin topraklarında yaşayanlar veya oraya gidip gelenler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının hareket özgürlüğünü artıracak” dedi.