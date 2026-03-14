Hamas’tan İran’a çağrı: Komşu ülkeler hedef alınmasın

Hamas, İran’ın İsrail ve ABD’ye karşı kendini savunma hakkını desteklediğini belirtirken, Tahran yönetimine komşu ülkeleri hedef almaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İran’ın saldırılara karşı uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde tüm imkânlarını kullanarak karşılık verme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Hamas açıklamasında, “İran’daki kardeşlerimizi komşu ülkeleri hedef almaktan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.