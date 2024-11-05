Hamas'a 'milyonlarca dolar' vereceği iddiası: 'Esirleri serbest bırakması için'

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri serbest bırakmaları karşılığında Hamas üyelerine “milyonlarca dolar” ve “güvenli geçiş garantisi” vereceği iddia edildi.

Hamas'a 'milyonlarca dolar' vereceği iddiası: 'Esirleri serbest bırakması için'
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 07:47

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 395 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’nde esir takasını da içeren bir ateşkes anlaşması için çabalar sürüyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri serbest bırakmaları karşılığında Hamas üyelerine “milyonlarca dolar” ve “güvenli geçiş garantisi” vereceği iddia edildi.

Haberde, Netanyahu’nun bu akşam düzenlenen güvenlik toplantısında serbest bırakılan her esir için Hamas üyelerine milyonlarca dolar ve aileleriyle Gazze Şeridi’nden çıkmaları için “güvenli geçiş” garantisi verilmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.


Etiketler: #Hamas #israil

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