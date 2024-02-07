Hamas'ın 'ateşkes' yanıtı ortaya çıktı: 'Mossad'a iletildi'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:47

İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkesi içeren anlaşmaya dair görüşmeler devam ederken, İsrail, Hamas’ın yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını doğruladı.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hamas'ın yanıtı Katarlı arabulucu tarafından Mossad'a iletildi. Ayrıntıları müzakerelere katılan yetkililer tarafından ayrıntılı olarak değerlendiriliyor” denildi.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Hamas, 7 Ekim'de ele geçirdiği İsrailli rehineleri Filistinli mahkumlarla takas edeceği, Gazze'nin yeniden inşasını güvence altına alacağı, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini sağlayacağı ve ceset ve kalıntıların takas edileceği üç aşamalı bir ateşkes planı önerdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, cenazelerin ve cesetlerin değiştireleceği 45 günlük üçüncü bir öneri sunan Hamas, askeri operasyonlara son verilmesi ve sükunetin sağlanması için ilk aşamada İsrail ile dolaylı görüşmelerin gerçekleşmesi teklifinde bulundu.

Hamas'ın yanıtındaki teklifler şunlar:

İlk aşamada, Gazze'deki hastanelerin ve mülteci kamplarının yeniden inşansı ve İsrail kara kuvvetlerinin Gazze'deki nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çıkması.

İlk aşamanın 45 gün sürmesi ve askeri olmayan bazı İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının yanı sıra yardımların Gazze'ye ulaştırılması

İkinci aşamada, tüm İsrailli erkek rehinelerin belli sayıda Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi.

Hamas anlaşmaya olumlu yanıt vermişti

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya olumlu yanıt verildiği belirtilmiş, “Hamas hareketi kısa bir süre önce, hareket içinde ve direniş gruplarıyla istişareleri tamamladıktan sonra, çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Katar ve Mısır'daki kardeşlerine iletti. Kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkes sağlanması, halkımıza yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden imarın sağlanması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve esir takasının tamamlanması için öneri olumlu bir ruhla ele alındı” ifadeleri kullanılmıştı.