İsrail basınında 'Hamas'ın gizemli lideri' iddiası: Fotoğrafı yayımlandı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:37

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın en çok aranan liderlerinden biri olan Muhammed Deif'in yeni fotoğraflarını kamuoyuna sundu. İsrail ordusu, Gazze'de ele geçirilen 70 milyon dijital dosya arasından çıkarılan bu fotoğrafları paylaşarak, Deif'in yıllar sonra ilk defa ortaya çıktığını iddia etti. Fotoğraflar, Deif'in genellikle gizli kalan yaşamına ve görüntülerine nadir rastlanan bir pencere açtı.

İsrail medyasının önde gelen kuruluşlarından Yediot Ahronot'un internet sitesinde paylaşılan fotoğrafların 2018 yılına ait olduğu iddia edildi. Fotoğraflar, 1995 yılından beri en çok arananlar Deif'in çeşitli anlarda çekildiği ve bir etkinlik sırasında elinde ABD dolarları tuttuğu, saatine baktığı ve plastik bir bardak taşıdığı anları içerdi.

Muhammed Deif, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023 tarihli saldırısının planlayıcısı olarak bilinirken, hayatı boyunca en az yedi suikast girişiminden sağ kurtuldu. İsrail medyası, Deif'in geçmişteki suikast girişimlerinde 2001, 2002, 2003, 2006 ve 2021 yıllarında hedef alındığını bildirmişti. 2014 yılında gerçekleşen bir saldırıda ise Deif'in eşi, küçük oğlu ve üç yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti.

Muhammed Deif'in 2006 yılında bacaklarını kaybettiği iddia edilmiş ve sonraki yıllarda tekerlekli sandalye kullandığı belirtilmişti. Ancak Maariv gazetesi, İsrail ordusunun elinde Deif'in destek almadan hafif topallayarak yürüdüğüne dair kanıtlar olduğunu iddia etti.