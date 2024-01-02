Hamas'tan İsrail'e rehine şartı: 'Şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacaklar'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlere değinerek, “Esirler ancak şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacak” dedi.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 20:03
Hamas'tan İsrail'e rehine şartı: 'Şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacaklar'
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 88’inci günde devam ederken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamalarda bulundu.

Heniyye, İsrail’in yenilginin eşiğinde olduğunu Hamas’ın zaferinin yakın olduğunu belirterek, Hamas ve diğer grup liderlerinin ve üyelerinin moralinin yüksek olduğunu aktardı.

"VAHŞETLE İHLAL EDİLMİŞTİR"

Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlere değinen Heniyye, "Esirler ancak şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacak” ifadelerini kullanarak, "Düşman, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısında her şeyi en üst düzeyde barbarlık ve vahşetle ihlal etmiştir” dedi.

Heniyye, İsrail zulmüne rağmen Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin de İsrail’in karşısında dimdik durmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail-Filistin arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalar devam ediyor.


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