Hamas'tan barış adımı: Cezayir Bildirisi'ni uygulamaya hazırız

12 Kasım 2022 Cumartesi, 17:04

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk liderliğindeki heyet, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, "İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki sistematik ihlalleri ve işgaliyle Gazze Şeridi'ne ablukası ele alınırken, İsrail'le en iyi mücadele yolunun onunla karşı karşıya gelmek olduğu" vurgulandı.

Ebu Merzuk görüşmede, Filistin ulusal birliğini sağlama ve Cezayir Bildirisi'nde belirtilenleri uygulama konusunda istekli ve hazır olduklarını aktardı.

Merzuk, halihazırdaki durumun, tüm anlaşmazlıkları sona erdirmeyi ve İsrail'e karşı mücadeleye bağlılığı gerektirdiğini ifade etti.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de "Filistin davasına ve halkına desteğin yanı sıra Cezayir Bildirisi'ne bağlı kalmanın önemini vurgulayarak, Filistinli tüm grupların ulusal birliği sağlamaya ihtiyacı olduğunu"kaydetti.

CEZAYİR BİLDİRİSİ

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.