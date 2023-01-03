Hamas'tan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskına tepki

03 Ocak 2023 Salı, 11:40

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kutsal mekanların hüviyetine karşı açılan bir "savaş" olarak niteledi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid'i Aksa'nın hüviyetinin "Filistin, Arap ve İslam" olduğunu, hiçbir gücün bu gerçeği değiştiremeyeceğini kaydetti.

Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunmayı sürdüreceğini belirten Kasım, "Faşist siyonist bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını İsrail'in kutsal mekanların hüviyetine yönelik açtığı savaşı sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BEN-GVİR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce "baskın" olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10. gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında arttı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.