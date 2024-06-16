Hamas'tan Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısı
Hamas, İsrail'in yaklaşık 9 aydır Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü "soykırım" saldırıları karşısında Filistin halkına yönelik yardım çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.
Hamas'tan Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in yürüttüğü etnik temizlik ve soykırım saldırılarına karşı Filistin halkına insani yardım çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısında bulunuldu.
7 EKİM SONRASI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- Birbirleriyle mükemmel uyum sağlayan 4 burç
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- Eylem Tok ve oğlu 'o ülkeye' kaçacakmış!