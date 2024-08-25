Hamas’tan Hizbullah açıklaması: İsrail için bir tokat
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine düzenlediği saldırıları “güçlü ve odaklanmış bir misilleme” olarak nitelendirilirken, bunun İsrail için bir “tokat” olduğu ifade edildi.
Lübnan’daki Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılara bir tepki de Gazze Şeridi’nden geldi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın saldırıları “güçlü ve odaklanmış bir misilleme” olarak nitelendirilirken, saldırıların desteklendiği ve bunun İsrail için bir “tokat” olduğu vurgulandı.
Açıklamada, “Saldırılar, İsrail’in işlediği suçların karşılıksız kalmayacağı, hedeflerine ve saldırgan planlarına ulaşamayacağı mesajı verdi” denildi.
Hamas, İsrail’in Lübnan’da sivillerin ölümüne neden olan bombardımanlarının “tüm uluslararası tüzük ve normların açık bir ihlali” olduğunu belirtirken, ABD’nin her türlü tepkiden “tamamen sorumlu” olduğu uyarısında bulundu.
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