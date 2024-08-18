Hamas yetkilisi: 'Arabulucular hayal satıyor...'

Hamas’ın üst düzey yetkilisi, dün sona eren Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin ardından Katar, Mısır ve ABD tarafından yapılan iyimser açıklamalara tepki göstererek, hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve arabulucuların “hayal sattığını” ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:54
Hamas yetkilisi: 'Arabulucular hayal satıyor...'
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ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Perşembe günü başlayan ve dün sona eren Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Arabulucu ülkelerin görüşmeler sonunda yaptığı “iyimser” açıklamalar ile ABD Başkanı Joe Biden’in yaptığı “anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız” açıklaması Hamas tarafından kabul görmüyor.

İsmi açıklanmayan Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi BBC’ye yaptığı açıklamada, müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri “yanılsama” olarak nitelendirdi.

Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların “hayal sattığını” vurgulayarak, “Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi” dedi.


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