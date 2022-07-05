Hamas'tan İsrail'e çağrı: Bedel ödeyecekseniz esir takasına hazırız
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, karşı tarafın bedel ödemesi halinde İsrail'le esir takasına hazır olduklarını söyledi.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, karşı tarafın bedel ödemesi halinde İsrail'le esir takasına hazır olduklarını söyledi.
Salih el-Aruri, söz konusu askerlerle ilgili bilgileri vermelerine karşı İsrail'in bedel ödemeye hazır olmadığına dikkat çekerek, "Hamas, esir takasını gerçekleştirmeye hazırdır. Düşmanın (İsrail) da Gazze Şeridi'ndeki askerlerinin özgürlüğü için bedel ödemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Aruri, takasın gerçekleşmesi için İsrail tarafından ciddiyet görmediklerini dile getirerek, esir takası konusunda zaman zaman müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ancak İsrail içindeki siyasi gelişmelerle sekteye uğradığına vurgu yaptı.
Aruri ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerinin serbest kalabilmeleri için Filistinli esirlerin salıverilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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