Hamas'tan İsrail'e uyarı: Ateşle oynamayın

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:59

Fanatik Yahudiler ile Filistinliler arasında Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'da gerginlik yaşanmıştı. Hamas'tan, İsrail hükümetine bir uyarı geldi.

Hamas, İsrail'in fanatik Yahudilere Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vermesinin getireceği sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Hamas, yazılı açıklamasında, Filistinlilere Kudüs'ü, dinlerini, kimliklerini ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı savunmak için "teyakkuza geçme" çağrısı yaptı.

HAMAS: ATEŞLE OYNAMAYIN

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin verilmesinin "ateşle oynamak" olarak nitelendiği açıklamada, olası gerginliğin tırmanmasından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme girişimleri ile kutsal mekanlarımızı Yahudileştirme projeleri asla tutmayacak" ifadeleri kullanıldı.

HOPARLÖR KABLOLARIN KESİLMESİNE TEPKİ

Hamas, başka bir yazılı açıklamayla İsrail'in dün akşam Mescid'i Aksa'nın dış hoparlör kablolarını keserek ezan okunmasına engel olmasına tepki gösterdi.

İsrail'in Aksa'da ezan okunmasını engellemesinin Yahudileştirme politikasının devamı ve bir suç olduğu kaydedilen açıklamada, "Siyonist işgal yetkililerinin Mescid-i Aksa'da akşam ezanını engellemesi, ciddi bir ihlal ve Aksa'nın kutsallığının ihlalidir. Filistin halkının ve tüm Müslümanların duygularını daha da tahrik etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail yönetiminin dün akşam ezanından önce Mescid-i Aksa'nın dış hoparlörlerinin kablolarını kestiğini, ezanın yalnız içerideki hoparlörlerden okunduğunu duyurmuştu.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.