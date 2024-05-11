Hamas'tan Refah uyarısı: İnsani felaketin habercisidir

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına alması ve beş gündür kapalı tutmasının olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyararak, bunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde insani bir felaketin ve giderek kötüleşen bir açlığın habercisi olduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:40
Hamas'tan Refah uyarısı: İnsani felaketin habercisidir
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Hamas'ın Telegram platformunda yayınladığı açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına alarak kapatmasının, devam eden saldırıların gölgesinde Filistin halkına insani ve tıbbi yardımın ulaşmasının aksamasına ve yaralıların tedavi görmek üzere yurt dışına çıkışının durdurulmasına neden olduğu kaydedildi.

Bunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde bir insani felaketin ve giderek kötüleşen bir açlık durumunun habercisi olduğu kaydedilen açıklamada, tüm bunlardan "soykırım ve aç bırakma savaşı yürüten ve etnik temizlik suçu işleyen" İsrail sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve kurumlarına bu insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'i, saldırılarını durdurmaya, sınır kapısından çekilmeye, sınırı yeniden açmaya ve kuşatma altındaki Filistin halkına acil yardım ve tıbbi malzeme ulaşmasını kolaylaştırmaya zorlamak için gerekli tedbirlerin alınması istendi.


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