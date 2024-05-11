İsrail ordusundan 'saldırı' mesajı: Refah ve Gazze'nin kuzeyini boşaltın

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istedi.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:19
İsrail ordusundan 'saldırı' mesajı: Refah ve Gazze'nin kuzeyini boşaltın
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Cibaliya bölgesi, Selam, Nur, Tel Zater, Beyt Lahiya, Cibaliya Kampı, İzbet Mellin, Ravda, Nuzhe, El-Cerin, Nahda ve Zuhur mahallelerindeki Filistinlilerin de bulundukları yerlerden çıkmaları ve kentin batısına geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Kuzeydeki Filistinlilerin, tel örgülere yaklaşmalarının yasak olduğunu aktaran Adraee, paylaşımında boşaltılması istenen bölgelerin haritalarına da yer verdi.


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