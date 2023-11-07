Hamas'tan 'rehine' iddiası: Serbest bırakmamıza İsrail engel oldu
Hamas, ellerindeki 12 yabancı rehineyi serbest bırakmaya çalıştıklarını ancak İsrail'in saldırılarla buna engel olduğunu iddia etti. Hamas, geçtiğimiz günlerde de İsrail'in saldırıları nedeniyle 60 rehinenin kayıp olduğunu ileri sürmüştü.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırıları sırasında İsrail'de esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada, "Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Hamas, geçen günlerde “İsrail’in saldırıları dolayısıyla 60 rehinenin kayıp olduğunu” ileri sürmüştü.
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