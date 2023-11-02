Hamas'tan sonra ne olacak? ABD ve İsrail'in 'Gazze Planı'

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:15

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:24

İsrail basınından derlenen bilgilere göre İsrail, sürecin sonunda Hamas'ı saf dışı bırakmayı ve onun yerine Gazze'yi çok uluslu güçler dahil başka bir yönetime devretmeyi planlıyor.

Bu çok uluslu güçler arasında ABD, İngiltere ve Fransa’nın bulunacağı kaydedilirken, diğer bir seçeneğin de BM gözetimi olduğuna dikkat çekiliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENETİMİ

Mısır devlet başkanı Enver Sedat ile, İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, Camp David'de 17 Eylül 1978'de imzalanan ve ABD başkanı Jimmy Carter'ın gözetiminde gerçekleşen Camp David Sözleşmesi'nin ardından İsrail ile Mısır arasında bir barış antlaşması imzalanmış ve bu kapsamda bir barışı koruma gücü kurulmuş ve Gazze, geçici olarak Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altına alınmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, ABD güvenlik kaynakları sürecin henüz erken bir aşamada olduğunu, fakat benzer bir model uygulanabileceğini söylüyor.

BÖLGENİN FİLİSTİN YÖNETİMİNE DEVRİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail’in kara harekatına, “Gazze’nin sonraki statüsüne ilişkin bir planı bulunmadığı için” karşı çıktığı belirtiliyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önceki gün savaş sona erdikten sonra en mantıklı seçeneğin Filistin Ulusal Yönetimi’nin bölgeyi devralması gerektiğini vurgularken, geçiş aşamasında bölgesel güçlerin de yer aldığı farklı formüllerin değerlendirilebileceğini belirtmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise Gazze’deki savaş tamamlandıktan sonra Batı Şeria’yı da kapsayan bir anlaşma yapılmadan Gazze’nin yönetimini devralmayacaklarını söylemişti. Iştiyye, “iki devletli çözüm çerçevesinde Gazze’nin Batı Şeria’ya bağlanabileceğini” belirtmişti.

Gazze, 1996-2006’da Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlıydı. Ancak Hamas, 2006’daki seçimlerde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın partisi El Fetih’i geçerek 132 sandalyeli mecliste 74 koltuk kazanmıştı. Fetih ise 45 sandalyede kalmıştı.

Daha sonra taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2007’de Gazze’de patlak veren çatışmalarda, Hamas bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.