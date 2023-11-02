İsrail’in Gazzelileri sürgün planı

02 Kasım 2023 Perşembe

İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri Mısır çölüne sürme planı olduğu bir süredir dile getiriliyordu. Hatta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Almanya Başbakanı Scholz ile 25 Ekim’de Kahire’de düzenlendiği ortak basın toplantısında “Gazze’deki Filistinlileri Mısır’ın Sina Yarımadası’na yerleşmesi zorlama çabalarını reddettiğini” açıklamıştı.

Açık ki hem ABD yetkilileri hem de Avrupa yetkilileri, başta Mısır olmak üzere bölge ülkelerine yaptıkları ziyaretlerde, bu planın zeminini de yokluyordu.

RAPOR NE ZAMAN HAZIRLANDI?

İsrail’in “Gazze’deki Filistinlileri Mısır çölüne sürme planı” aslında yeni değildi. 90’larda İsrail’in böyle bir tasarısı olduğu biliniyordu. 7 Ekim’den sonra o tasarı raftan inmiş, güncellenerek yeniden uygulama olasılığı araştırılmıştı.

Nitekim İsrail İstihbarat Bakanlığı’nın hazırladığı 13 Ekim tarihli raporun sızmasıyla, sürgün planının İsrail hükümetinin önünde olduğu kesinleşmiş oldu. Gerçi İsrail hükümeti raporu “varsayımsal bir araştırma” olarak niteledi ama Sisi’nin reddinden anlaşılıyor ki İsrail, ABD ve AB üzerinden planın uygulanabilmesinin araştırmasına zaten başlamış.

Gazze için üç seçenek oluşturan rapora değinmeden önce bir konuya dikkat çekelim: Rapor için 13 Ekim onay tarihli deniliyor ama... Ya rapor aslında 7 Ekim’den önce hazırlandıysa? Bunun üzerinde mutlaka durulacaktır.

SEÇENEKLERİN ÇIKMAZLIĞI

Evet, İsrail İstihbarat Bakanlığı hazırladığı raporda Gazze için üç seçenek öneriyor:

1. seçenek: Batı Şeria merkezli Filistin yönetiminin Gazze’de egemen kılınması.

2. seçenek: Yerel bir rejimin desteklenmesi.

Kuşkusuz bu iki seçeneğin de hayata geçebilmesi için İsrail’in önce Hamas’ı yenmesi gerekiyor. Ancak anlaşılması gereken şu ki Hamas’ın ideolojisi Gazze’nin çoğunluğunun da ideolojisi. Yani Hamas yenilse bile yerini başka bir örgüt, hatta daha radikal bir örgüt alacaktır.

Nitekim raporu hazırlayanlar, bu iki seçeneğin de “İsrail’e saldırıları önlemeyeceğini” belirtmişler.

İSRAİL PLANINA ORTAK ARIYOR

3. seçenek: Gazze’deki sivillerin Mısır’ın Sina Yarımadası’na sürülmesi.

Rapor bunun önce çadır kentler, ardından da kalıcı kentler inşasıyla sağlanacağını savunuyor. Hatta Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu plana maddi destek sağlayabileceğini, dahası Filistinlilerin bir bölümünü de vatandaş olarak kabul edebileceğini savunuyor.

İsrail İstihbarat Bakanlığı, 3. seçeneği, ilk iki seçeneğe göre uzun vadede kendi çıkarları için daha yararlı buluyor: “Nüfus tahliye edildikten sonra yaşanacak çatışmalar, nüfusun kalması durumunda yaşanacaklara kıyasla daha az sivil kaybına yol açacaktır.”

BÖLGE PLANA KARŞI

Sürgünü tarihte birkaç kez yaşamış bir halkın, aynısını 21. yüzyılda bir başka halka reva görüyor olmasını ifade edebilecek kelime yok; alçaklık bile hafif kalır...

Ama emperyalizm işte budur. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerine “sığınmacı sürgünü” emperyalist bir “sorun yayma” modelidir. Emperyalizm Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da ve Suriye’de kendi politikalarını hâkim kılabilmek için yerel halkı komşu ülkelere sürmüştür, şimdi de Filistin’de aynısını yapmak istemektedir.

Ancak bu türden emperyalist planları uygulayabilmek, düne göre artık daha zordur. Nitekim ABD ve AB liderlerinin “varsayımsal araştırma” için olumlu sonuçlar alamadığı görülüyor. Öyle ki Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, “Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz” demek zorunda kaldı. Financial Times’ın haberine göre Avrupa ülkeleri de İsrail’in bu sürgün planını uygulanabilir bulmuyor.

Çözüm ortada ve artık daha çok insan tarafından görülüyor: İsrail, 1967 sınırlarına çekilerek Filistin devletini kabul etmediği müddetçe, üretebildiği en alçakça planla bile, ülkesinin güvenliğini sağlayamaz.