İsrailli dernek başkanı katliamı savundu: 'Gazze'de masum sivil nüfus yok'

İsrail Forever Derneği Başkanı Nili Kupfer-Naouri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savundu. Nili Kupfer-Naouri, katıldığı canlı yayında "Yani kusura bakmayın ama Gazze’de masum sivil nüfus yok" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:48
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Fransız-İsrailli avukat Nili Kupfer-Naouri, Gazze'de masum sivillerin bulunmadığını iddia ederek İsrail'in saldırılarını savundu. 

Nouri, Fransız haber kanalı CNews'de katıldığı canlı yayında "Özür dilerim ama Gazze'de masum sivil yok" dedi.

Programın sunucusu Jean-Marc Morandini sözünü keserek, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu ve sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Sunucuya cevap veren Nouri, Gazze'de yaşayan insanların doğdukları andan itibaren Yahudi karşıtı olarak eğitildiklerini öne sürdü. 

Morandini, Nouri'nin öne sürdüğü bu iddiaların "dinlenebilir" olmadığını ifade ederek "Üzgünüm Nili, bu dinlenebilir değil. Açıkçası birçok şeyi dinleyebiliriz ama bu dinlenebilir değil. Bu, çocukların öldürülmesini haklı çıkarmak. Bir yaşındaki, iki yaşındaki çocukların" tepkisinde bulundu.

Nouri'nin iddiası, sosyal medyada yoğun tepki aldı. 


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