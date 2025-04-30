Hamburg Limanı’nda kokain trafiği patladı: Yolsuzluk iddiaları devleti sardı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:19

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:19

Avrupa'nın en büyük limanlarından biri olan Hamburg, yalnızca konteyner ve ticaret mallarının değil, artık tonlarca yüksek saflıktaki kokainin de giriş kapısı haline geldi. 2018 ile 2023 yılları arasında kokain yakalamaları %750 arttı.

The Guardian'ın aktardığına göre, bu artış, Almanya’yı Avrupa’daki uyuşturucu kaçakçılığı zincirinde önemli bir merkez haline getirirken, yolsuzluk ve kurumsal sızıntı gibi tehlikeleri de beraberinde getirdi.

MAFYA LİMANLARI İÇERİDEN ELE GEÇİRİYOR

Yetkililere göre, kokain kaçakçılığı sadece liman duvarlarını değil, güvenlik zincirinin iç halkalarını da aşındırıyor.

"Hafeninnentäter" olarak adlandırılan içeriden failler (liman işçileri, güvenlik görevlileri ve şoförler) kaçakçı çetelerle iş birliği yaparak uyuşturucu sevkiyatlarını görünmez kılıyor.

Nisan ayında iki Hamburg liman çalışanı, Ekvador’dan gelen 480 kilo kokainin taşınmasına yardım ettikleri ve planı ifşa etmek isteyen bir meslektaşlarına yönelik saldırıyı kolaylaştırdıkları gerekçesiyle hapse mahkûm edildi.

Liman güvenliği o denli zayıf ki, yetkililer geçen yıl makineli tüfekle donanma talebinde bulundu.

YOLSUZLUK DEVLET KADEMELERİNE SIZIYOR

Kokain trafiği yalnızca liman çalışanlarını değil, devlet görevlilerini de hedef alıyor. En çarpıcı örneklerden biri, Almanya tarihinin en büyük kokain operasyonunun savcısı olan Yashar G. hakkında.

Yashar G., Paraguay’dan gelen 16 tonluk kokain sevkıyatının yürütüldüğü davada çeteye bilgi sızdırmakla suçlanıyor.

Ayda 5 bin Euro karşılığında, zanlılara gizli bilgileri aktardığı ve yakalama öncesi uyarılarda bulunduğu iddia ediliyor.

Son dönemde, Almanya genelinde çok sayıda polis memuru farklı suç ağlarıyla bağlantılı olarak yolsuzlukla suçlandı:

Bonn’da bir polis memuru, Hollanda-Marokko kökenli mafya üyelerine bilgi sızdırmakla;

Frankfurt yakınlarında bir başka polis, uyuşturucu satıcılarına yardım etmekle;

Hanover ve Baden-Württemberg’de ise İtalyan “Ndrangheta” mafyasıyla ilişkili rüşvet olaylarıyla gündeme geldi.

KOKAİN EKONOMİSİ: UYUŞTURUCUDAN LÜKS HAYATA

Kokainin kazandırdığı para sadece mafya liderlerine değil, sokaklara da yansıyor. Hamburg’un kırmızı ışık bölgesinde eski bir güvenlik görevlisi olan “Karl” şunları söylüyor:

“Her hafta sonu daha fazla genç adamı Ferrari, Lamborghini ya da 150 bin euroluk SUV’larla gezerken görüyorsunuz. Bu para fuhuştan ya da dolandırıcılıktan gelmiyor. Bu, kokain parası.”

Bir kilo kokainin Kolombiya’daki değeri 2 bin dolar iken, Avrupa sokaklarında bu miktar 40 bin dolara kadar çıkıyor. Bu astronomik kâr, mafyanın yeni sevkiyatlara yatırım yapmasını ve rüşvet ağlarını beslemesini sağlıyor.

AVRUPA'NIN YENİ CEPHESİ: ALMANYA

Almanya, kokain ticaretine karşı mücadelede sadece liman güvenliği artırmakla yetiniyor. Ancak, uzmanlara göre bu yetmiyor.

Hollanda’nın 524 milyon Euroluk liman güvenlik yatırımı bile kaçakçıları başka ülkelere kaydırmaya yetti. Şimdi Fransa, İspanya, Baltıklar ve özellikle Almanya, yeni hedefler arasında.

Kokain trafiği düşüyor gibi görünse de, rotasını değiştiriyor: daha küçük Kuzey Alman limanları ya da gemi gövdelerine “yapıştırılan” paketler aracılığıyla, dalgıçlar tarafından limana ulaşıyor.

Organize suç ağlarını besleyen yolsuzluk zincirlerinin, Almanya’da sessiz ama derin bir tehdit oluşturduğu belirtildi.