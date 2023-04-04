Hamile kız arkadaşını 40 kez bıçaklayarak öldürdü

Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen hamile kız arkadaşını 40 kez bıçaklayarak öldürdüüğünü itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:31
Hamile kız arkadaşını 40 kez bıçaklayarak öldürdü
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 37 yaşındaki Liam Taylor, çocuğuna 12 haftalık hamile olan Walsh'u geçen sene evinde bıçakladı. Olay yerine gelen polis, Walsh'u kanlar içinde buldu ve Taylor'ı tutukladı. 

DailyMail'de yer alan habere göre, Taylor, Walsh'u, uyuşturucu kullandığı için kendisinden ayrılmaya çalışmasının ardından öldürdüğünü itiraf etti.

Mahkeme tutanklarında, Taylor'ın cinayet saatinde evin ortak girişinden girdiğini ve çıktığını gösteren görüntüler yer aldı. Ayrıca cinayetten önce Walsh ile telefonda konuşan arkadaşı, "Taylor ayrılmadan beş dakika önce arka planda çığlık ve kavga sesleri duyduğunu" söyledi. 

Cinayet dosyasının savcısı Paul Casey, henüz tam bir otopsi yapılmadığını ve Taylor'ın, Walsh'un gebelik dönemine ilişkin kanıtlara bağlı olarak çocuğa zarar vermekle suçlanabileceğini ifade etti.


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