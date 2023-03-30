Uyuşturucu patronu Pablo Escobar'ın su aygırlarının taşınması 3.5 milyon dolar
Pablo Escobar'ın, yerel ekosistemi bozma riski taşıyan su aygırlarının bulundukları ortamdan nakledileceği açıklandı.
Kolombiya, ölen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait 70 su aygırının yerel ekosistemi iski taşıyan artan nüfusu kontrol altına almak için denizaşırı ülkelere nakledeceğini açıkladı.
Escobar tarafından 1980'lerin sonunda Afrika'dan getirilen hayvanlar, 1993'te Escobar öldükten sonra serbestçe dolaşmaya bırakıldı.
The Guardian'da yer alan habere göre, Kolombiya'lı yetkililer, 70 su aygırının 10 adedini Meksika'nın kuzeyindeki Ostok Koruma Alanı'na, 60'ının ise Hindistan'daki bir tesise gönderileceğini söyledi.
Ostok Barınağı'nın sahibi Ernesto Zazueta, su aygırlarının nakliyesine ilişkin "Tüm operasyon yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacak" dedi.
Yerel halka saldıran su aygırları, çevre bakanlığı tarafından "istilacı tür" ilan edildi.
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