Uyuşturucu patronu Pablo Escobar'ın su aygırlarının taşınması 3.5 milyon dolar

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:30

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:30

Kolombiya, ölen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait 70 su aygırının yerel ekosistemi iski taşıyan artan nüfusu kontrol altına almak için denizaşırı ülkelere nakledeceğini açıkladı.

Escobar tarafından 1980'lerin sonunda Afrika'dan getirilen hayvanlar, 1993'te Escobar öldükten sonra serbestçe dolaşmaya bırakıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kolombiya'lı yetkililer, 70 su aygırının 10 adedini Meksika'nın kuzeyindeki Ostok Koruma Alanı'na, 60'ının ise Hindistan'daki bir tesise gönderileceğini söyledi.

Ostok Barınağı'nın sahibi Ernesto Zazueta, su aygırlarının nakliyesine ilişkin "Tüm operasyon yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacak" dedi.

Yerel halka saldıran su aygırları, çevre bakanlığı tarafından "istilacı tür" ilan edildi.