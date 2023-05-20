Han'ın evine baskın düzenlendi: Polis ile destekçileri arasında arbede çıktı
Pakistan’da polis, eski Başbakan Imran Khan’ın Lahor'daki evine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han’ın geçici kefaletle iki haftalık serbest bırakılma kararının ardından ülkede sular durulmuyor.
Polis, Han’ın Lahor’daki Zaman Park semtinde bulunan evine baskın düzenleyerek arama yaptı. O esnada Han destekçileri evin bulunduğu alana gelerek polisin arama çalışmalarına engel olmaya çalıştı. Polis ile Han destekçileri arasında arbede yaşandı.
Han’ın evinde arama yapılması için belge istendiği ,polisin ise belgeleri göstermediği için kimseyi gözaltına alamadığı ifade edildi. Pakistan hükümeti çarşamba günü Han’ın evinde yaklaşık 40 kişinin evinde saklandığını iddia etmiş ve saklanan kişilere 24 saat içinde teslim olmalarını söylemişti.
NE OLMUŞTU?
Pakistan’da 9 Mayıs’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Han İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından 12 Mayıs’ta 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmış, Khan’ın serbest bırakılma kararı hükümet destekçilerini kızdırmıştı.
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