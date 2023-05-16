Pakistan'da kömür kavgası: Kabileler birbirleriyle çatıştı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:07

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:09

Pakistan'da Akhorwal kabilesi üyeleri, Afganistan sınırına yaklaşık 60 km uzaklıktaki Darra Adam Khel'in dağlık bölgesinde kendi bölgelerinin sınırlarını belirleyen Suni Khel kabilesinden kişilere ateş açtı.

AFP'ye konuşan üst düzey bir yerel polis yetkilisi Farhan Khan, "Aşiret mensuplarının güçlü silahları vardı ve çatışma birkaç dakika içinde çok sayıda can kaybına neden oldu" dedi.

Khan, anlaşmazlığı çözmek için geçmişte aşiret anlaşmazlıklarını çözmek için girişimlerde bulunulduğunu ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi.

Yerel polis sözcüsü Fazal Naeem AFP'ye yaptığı açıklamada "Çatışmada 12 Suni Khel aşiret üyesi ve dört Akhorwal öldü, dört kişi de yaralandı" dedi.

Polis, bir "jirga" toplanmasıyla sükunetin yeniden sağlandığını söyledi.

EN BÜYÜK KÖMÜR REZERVİNE SAHİP

Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Darra Adam Khel bölgedeki en büyük kömür rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır ve bu yatakların paylaşımı konusunda kabileler arası anlaşmazlıklar yaygındır.

Güvenlik endişelerine ve düzenlemelere uyulmamasına rağmen, madencilik yerel topluluklar için hayati bir istihdam ve gelir kaynağıdır.

Darra Adam Khel, 2018 yılında Khyber Pakhtunkhwa eyaleti ile birleşen Pakistan'ın kuzeybatısındaki yarı özerk bir bölge olan eski Federal Yönetilen Kabile Alanları'nın (FATA) bir parçasıdır.

JİRGA NEDİR?

Loya Jirga (Peştuca'da Büyük Şura), Afgan Ulusal Meclisi. Aşiretlerin temsilcilerinden oluşan ve yüzlerce yıllık geçmişi olan meclis, Peştu, Tacik, Hazara, Türkmen ve Özbeklerin aynı ortamda buluşmasını sağlıyor.