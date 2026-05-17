Hantavirüsle ilgili çarpıcı bulgu: Erkeklerdeki güvenli sığınak neresi?

Kemirgenlerle bağlantılı ölümcül hantavirüsün Andes türüne ilişkin yeni bir bilimsel çalışma, uzmanlar arasında endişe yarattı.

Daha önce Hollanda’ya ait MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde görülen salgında üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, İsviçre’deki Spiez Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar dikkat çekici bir vaka üzerinde inceleme yaptı.

Araştırmacılar, altı yıl önce Andes hantavirüsü enfeksiyonu geçirmiş 55 yaşındaki bir erkek hastayı mercek altına aldı.

VİRÜS KANDA YOK AMA SPERMDE TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, hastanın kanında, idrarında, solunum yollarında virüse rastlamadı.

Ancak yapılan analizlerde virüsün sperm örneğinde hâlâ bulunduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonuçlarına göre Andes hantavirüsü, enfeksiyondan sonra erkek vücudunda yaklaşık 71 aya kadar kalabilir ve teorik olarak cinsel yolla bulaşma riski taşıyabilir.

Çalışma, bilimsel Viruses dergisinde yayımlandı.

TESTİSLER “GÜVENLİ SIĞINAK” OLABİLİR

Araştırmada testisler, Ebola ve Zika dahil en az 27 farklı hastalık için “güvenli sığınak” olarak tanımlandı.

Uzmanlara göre bağışıklık sistemi, sperm üretiminin devam edebilmesi için bu bölgeye sınırlı müdahalede bulunuyor. Bu durum da bazı virüslerin burada uzun süre gizlenmesine olanak sağlayabiliyor.

Araştırmacılar yayımladıkları değerlendirmede, “Sonuçlarımız birlikte değerlendirildiğinde Andes virüsünün cinsel yolla bulaşma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bilim insanları, bugüne kadar doğrulanmış bir “cinsel yolla bulaşan Andes hantavirüsü vakası” kaydedilmediğinin altını çizdi.

EBOLA ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

Araştırmada, 2021 yılında Gine’de yeniden ortaya çıkan Ebola salgınına da dikkat çekildi.

12 kişinin ölümüne neden olan salgının, 2014-2016 dönemindeki Ebola salgınından sağ kurtulan bir erkek tarafından korunmasız cinsel ilişki yoluyla yeniden yayılmış olabileceğinin daha sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Bu nedenle uzmanlar, Andes hantavirüsü geçiren erkeklerin de cinsel davranışlarını dikkatli şekilde düzenlemesi gerektiğini savunuyor.

EBOLA REHBERİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola’dan kurtulan erkeklerin her üç ayda bir sperm testi yaptırmasını öneriyor.

DSÖ’ye göre hastalar, art arda iki negatif sonuç alana kadar korunmasız cinsel ilişkiye girmemeli.

Ayrıca bu süreçte:

tüm cinsel temaslardan kaçınılması,

ya da kondom kullanımının eksiksiz uygulanması

öneriliyor.

Hastaların spermle temas sonrası hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Hastalık tahmin şirketi Airfinity uzmanları, Andes hantavirüsü geçiren kişilerin de benzer önlemleri uygulaması gerektiğini belirtiyor.

BELİRTİLER HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hantavirüs belirtileri genellikle enfeksiyondan iki ila dört hafta sonra ortaya çıkıyor.

Ancak bazı vakalarda belirtiler bir hafta içinde başlayabiliyor ya da sekiz haftaya kadar gecikebiliyor.