Hapishanede cinsel tacize uğradı: Milyonlarca dolar tazminat ödenecek

ABD'nin California eyaletinde, hapisteki eşini ziyareti öncesi güvenlik güçleri üzerini ararken cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Hapishanede cinsel tacize uğradı: Milyonlarca dolar tazminat ödenecek
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 16:02

Avukatları, Christina Cardenas'ın 6 Eylül 2019'da California'da hapisteki eşini ziyareti esnasında meydana gelen olayın dava sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hapishane ziyareti öncesi, güvenlik güçlerince elbiseleri çıkarılarak üzeri aranan Cardenas'ın, bu süreçte cinsel tacize maruz kaldığı gerekçesiyle dava açtığı hatırlatıldı.

Hapishane yetkililerinin, X-ray taramasında yabancı bir cisim tespit edilmesinin ardından resmi izinle kıyafetler çıkarılarak arama yapabileceği ifade edilen açıklamada, Cardenas'ın X-ray taramasında yabancı cisme rastlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, açılan dava sonucu Cardenas'a 5,6 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı, bunun 3,6 milyon dolarını California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Biriminin, kalan kısmını doktorlar, güvenlik güçleri gibi davanın diğer taraflarının ödeyeceği kaydedildi.


Etiketler: #ABD #hapishane

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