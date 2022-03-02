Harkov’da polis merkezi vuruldu

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü.

DHA
02 Mart 2022 Çarşamba, 10:12
Harkov’da polis merkezi vuruldu
Abone Ol google-news

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler