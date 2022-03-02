Harkov’da polis merkezi vuruldu
Ukrayna’nın Harkov kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü.
Ukrayna’nın Harkov kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.
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