Harris'in adaylığı demokratlara zaferi getirecek mi?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 20:43

Güncelleme: 23.08.2024 - 20:43

Joe Biden’ın adaylıktan çekilme süreci epey sancılı geçse de Demokrat Parti yeni adayıyla bir momentum yakalamayı başardı. Anketlerin ortalamasına göre Harris, şu anda Trump’ın 4 puan önünde. Ancak özellikle 2016 seçimlerine bakıldığında anketlerin yanıltıcı sonuç verebileceği aşikar. Bu nedenle Demokratlar erken zafer ilan etmek istemiyorlar. Trump’a yapılan suikast girişimi sonrası benzer bir görüntü Cumhuriyetçilerde de vardı. Ancak seçimde gidişat Biden’ın bırakmasıyla tersine döndü.

SEÇİMDE ALTIN MESELE

Amerikan seçimlerine bu sefer damga vuran iki konu göçmen krizi ve hayat pahalılığı. Bu iki konunun gölgesinde seçimin kaderi bir kez daha “salıncak eyaletlerde” belirlenecek. Yüksek önemdeki bu 7 eyaletin önemli bir kısmı “pas kuşağı” adı verilen bölgede bulunuyor. Geçmişte birçok fabrikanın bulunduğu Michigan, Ohio, Pennsylvania gibi eyaletler şirketlerin ucuz iş gücü arzusuyla fabrikalarını yurtdışına taşımasıyla çürümeye terk edildiler. Bu bölgelerde hala işçi sınıfı bulunsa da eski gücüne kavuşamadı. Bugünse pas kuşağı seçimin kaderini belirleyecek.

Bu nedenle adaylar kampanyalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyorlar. Salıncak eyaletlerde olabilecek en ufak değişiklik seçimin galibini bile belirleyebilir. Mesela Michigan’daki Müslüman nüfusun böyle bir etkisinin olabileceği düşünülüyor. Biden ve Harris iktidarının kayıtsız şartsız İsrail desteği parti içindeki ilerici grupları kendisinden soğuttu. Cumhuriyetçilerde İsrail desteği tartışmaya kapalı olduğuna göre Müslümanlar ya sandığı protesto edecek ya da bağımsız adaylara yönelecek. Bağımsızlar arasında Filistin destekçisi bir tek Cornel West var. Ancak bu hafta, kendisinin teknik sebeplerden ötürü Michigan’da seçime giremeyeceği ortaya çıktı. Sadece bu bile ana gidişata önemli etkide bulunabilir.

Demokratların göçmen politikaları ülkede ciddi şekilde eleştirildi. Muhafazakâr kaynaklara göre Biden iktidarı boyunca ABD’ye 7.2 milyon yasadışı göçmen giriş yaptı. Bunun başlıca sebebi, Güney Amerika’daki politik karışıklıklar, Covid-19 dönemiyle gelen ekonomik zorluklar ve Demokratların Trump’a nazaran sürdürdüğü yumuşak sınır politikalarıydı. Bu dört yıl boyunca sınır güvenliği meselesi Kamala Harris’e verilmişti. Hatta Demokrat yanlısı olduğu bilinen Amerikan medya kuruluşu CNN’de Harris’in kendisine imkânsız bir görev verildiği iddiasıyla tepki gösterdiği bile iddia edilmişti. Bugün Trump, Harris’i başarısız sınır güvenliği üzerinden yıpratıyor.

İkinci mesele ise hayat pahalılığı. Biden, Covid-19 sonrası sert bir düşüş yaşayan işsizlik sayılarını göstererek ekonominin iyi olduğunu iddia etse de ABD uzun bir süreyi resesyonun kıyısında geçirdi. Dahası, Amerikan halkı hayat pahalılığını ciddi şekilde hissediyor. Harris, bunu çözmek için fahiş fiyatlara bir sınır getireceğini açıkladı. Bu konu, ABD’de nispeten tabulaşmış bir mesele. Harris’in açıklaması sonrası Trump onu “komünist” olmakla bile suçladı.

KIRAN KIRANA

Seçim yarışı Biden’ın aday olduğu sırada epey tek taraflı gözüküyordu. 7 salıncak eyaletin 7’sinde de Trump öndeydi. Ancak Kamala’nın gelişiyle adaylığıyla anketler altüst oldu. Harris, 2020’de başarısız bir önseçim performansı gösterse de sağlık sorunları yaşayan Biden’a kıyasla Demokrat seçmende daha fazla heyecan yarattı. Harris şu anda anketlerin ortalamasına göre 4 puan önünde duruyor. Bu seçim süreci, dengelerin sadece birkaç gün içinde tamamen tersine dönebileceğini gösterdi. Bu nedenle iki taraf da kendisi için olumlu görünen anketlere şüpheyle yaklaşıyor.

Trump, münazaralarda üstte çıkacağı görüşünde. Kamala Harris’in önceden verdiği röportajlarda pek hazır cevap olmaması, adaylığı açıklandığından bu yana medyaya konuşmuyor oluşu da Trump’ın münazarada avantajlı bir konumda olacağı izlenimini doğuruyor. Ancak önceki münazaralarda Trump’ın agresif tutumunun toplumda itici olarak algılandığını söylemek gerekir. Trump, eski hatalarını tekrarlarsa münazaralar sonrası kendini hala arkada bulabilir.

Seçime az zaman kaldığı düşünülse de çok fazla olayın yaşandığı bu seçim süreci için çok uzun bir süre. Bu yüzden seçimle ilgili kesin yorumlar yapmak hala çok için erken.