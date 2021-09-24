Harry Potter’ın ünlü oyuncusu Tom bir anda yere yığıldı
Harry Potter’ın oyuncusu Tom Felton’un golf sahasında yere yığıldığı görüntülere yansıdı. Oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu.
Harry Porter’ın ünlü oyuncusu, Draco Malfoy'u oynayan Tom Felton, Wisconsin’da gerçekleştirilen The 2020 Ryder Cup golf turnuvası için bir antrenmana katıldı.
Felton’un bir süre sonra yere oturmuş ve etrafı çevirili halde olduğu görüntülere yansıdı.
Metro’da yer alan habere göre, oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Felton, bir arabanın arkasına yerleştirilen sedye ile sahadan ayrıldı.
Oyuncunun neden tıbbi yardım aldığı konusunda net bilgi verilmedi.
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