Harvard mezunu bombacı Theodore Kaczynski öldü

Yayınlanma: 11.06.2023 - 11:56

Güncelleme: 11.06.2023 - 11:56

Theodore “Ted” Kaczynski, ABD'nin Montana kırsalında bir kulübeye çekilip 17 yıl boyunca 3 kişiyi öldüren ve 23 kişiyi yaralayan Harvard eğitimli matematikçi, 81 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti.

ABD Cezaevleri Bürosu, FBI'in "Unabomber" diye nitelendirdiği Kaczynski'nin Butner, Kuzey Carolina'daki federal cezaevi sağlık merkezinde öldüğünü doğruladı. Associated Press'e büro sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Kaczynski, cumartesi sabahı hücresinde "tepkisiz" halde bulundu ve saat 8'de ölü olarak kayıtlara geçti.

Unabomber'ın ölüm gerekçesi henüz açıklanmadı.

Kaczynski, cezaevi sağlık merkezine kaldırılmadan önce 4 ayrı müebbet hapis cezası artı 30 yıllık hapis cezasını Mayıs 1998'den bu yana Florence, Colorado'daki cezaevinde çekiyordu. Kaczynski'nin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği 1978 ve 1995 arasındaki 16 bombalı saldırı üniversitelerde büyük paniğe sebep olmuştu. Saldırılarda birçok kişi uzuvlarını kaybetti.

Nisan 1996'da yetkililer Kaczynski'yi Montana eyaletinin kırsalında bir kabinde buldu. Kabinin içinin günlükler, şifreli yazılar içeren bir defter, patlayıcı yapımından kullanılan maddeler ve iki bomba ile dolu olduğu belirtilmişti.