Harvey Weinstein ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu

70 yaşındaki Weinstein, 2020 yılında da başka bir cinsel istismar davasında daha suçlu bulunmuş ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki ay süren duruşmalarda, mahkemeye Weinstein’ın kadınlara cinsel saldırılarda bulunmadan evvel sahip olduğu gücü nasıl kullandığı anlatılmıştı.

Weinstein, gerçek kimliği koruma amaçlı gizlenen "Jane Doe 1" isimli bir kadının tecavüz ve cinsel saldırı iddialarından suçlu bulundu.

Mahkeme, California Valisi Gavin Newsom'un eşi Jennifer Siebel ile "Jane Doe 2" ismiyle anılan bir kadının iddiaları hakkında delil yetersizliği nedeniyle görevsizlik kararı verdi.

Weinstein, "Jane Doe 3" ismiyle anılan diğer bir kadının iddiaları karşısında ise beraat etti.

Son suçlamalarda Beverly Hills ve Los Angeles’taki otellerde 2004 – 2013 arasındaki cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları söz konusu.

Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.