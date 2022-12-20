Harvey Weinstein ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu
Bir zamanlar "Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında Los Angeles’ta görülen cinsel istismar davasında suçlu bulundu. Weinstein, aralarında tecavüzün de olduğu üç cinsel saldırı ile suçlandı.
70 yaşındaki Weinstein, 2020 yılında da başka bir cinsel istismar davasında daha suçlu bulunmuş ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Pazartesi günü görülen davanın ardından Weinstein, daha uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya.
İki ay süren duruşmalarda, mahkemeye Weinstein’ın kadınlara cinsel saldırılarda bulunmadan evvel sahip olduğu gücü nasıl kullandığı anlatılmıştı.
Weinstein, gerçek kimliği koruma amaçlı gizlenen "Jane Doe 1" isimli bir kadının tecavüz ve cinsel saldırı iddialarından suçlu bulundu.
Mahkeme, California Valisi Gavin Newsom'un eşi Jennifer Siebel ile "Jane Doe 2" ismiyle anılan bir kadının iddiaları hakkında delil yetersizliği nedeniyle görevsizlik kararı verdi.
Weinstein, "Jane Doe 3" ismiyle anılan diğer bir kadının iddiaları karşısında ise beraat etti.
Son suçlamalarda Beverly Hills ve Los Angeles’taki otellerde 2004 – 2013 arasındaki cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları söz konusu.
Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.
Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.
Video Haberler
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Araçlar gemiden inmeden satıldı
- 'Hesap hatası var'
- Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'