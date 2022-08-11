Hollywood yıldızı Ezra Miller gündemden düşmüyor: Yanında kalan aile ortadan kayboldu!
Fantastik Canavarlar serisinin oyuncusu Ezra Miller, şiddet, taciz ve hırsızlık suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu şimdide birlikte yaşadığı ailenin kaybında parmağı olduğu iddiasıyla suçlanıyor.
Fantastik Canavarlar serisiyle adını duyuran Hollywood yıldızı Ezra Miller, geçtiğimiz günlerde hırsızlık suçlamasıyla gündeme gelmişti. Miller şimdide yanında kaldığı ailenin kaybıyla ilgili olarak suçlamaların odağında.
YANINDA KALAN AİLE ORTADAN KAYBOLDU
Ezra Miller’ın Vermont çiftliğinde birlikte yaşadığı iddia edilen genç bir anne ve üç çocuğunun kayıp olduğu bildirildi.
Hürriyet'in Rolling Stone'dan aktardığı habere göre, Vermont Eyalet Polisi 25 yaşındaki kadını ve 5, 4 ve 1 yaşındaki çocuklarının yeri Miller tarafından gizleniyor. Polis kayıp olduğu düşünülen aileyi bulmak için arama başlattı.
Yayın tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, Vermont polisi memurları, Eyalet Savcılığı tarafından talep edilen bir belge için aileyi bulmaya gittiğinde gerçeği fark etti.
Miller’ın temsilcileri henüz konuyla ilgili bir yorum yapmadı.
EVDE SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU
Miller'in mülkünün ateşli silahlar, mühimmat ve esrarla dolu olduğu iddia edildiğinden, emrin çocukların güvenliği korkusuyla hazırlandığı bildirildi.
Çocukların babası da dahil olmak üzere durum hakkında bilgisi olan birden fazla kaynak, haziran ayında yayınlanan bir açıklamada Rolling Stone'a suçlamalarda bulundu.
Kaynaklardan ikisi, “Fantastik Canavarlar” filminin yıldızının evinin etrafına saçılmış gözetimsiz silahlar olduğunu ve silahların doldurulmuş hayvanların yanına dikildiğini gösteren video görüntüleri olduğunu iddia etti.
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