Haşan: 'Mevcut iç göç Lübnan'ın 1940’tan bu yana en büyük göç dalgası’

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:05

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:08

“İsrail’in hava saldırılarını yoğunlaştırmasından beri 1 milyon 200 binden fazla insan -ki bu ülkedeki mevcut 800 barınma merkezinin kapasitesinin ötesinde- mülteci konumuna düştü” sözleriyle insani koşulları aktaran Haşan, hükümet ile sivil toplum kuruluşlarının bu insanların ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. “Mevcut iç göç, Lübnan’ın 1940’lardan bu yana yaşadığı en büyük dalga” diyen Haşan, kendi üniversitesinin saldırılar nedeniyle iki haftalık tatile girdiğini ve eğitime çevrimiçi devam edeceklerini aktardı.

‘BIDEN’DAN FAYDALANIYOR’

Diğer taraftan çatışmalara değinen Haşan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 8 Ekim’de açıkladığı bir politika ile Ortadoğu’yu değiştirme amacında olduğunu belirtti. Haşan, “Tel Aviv, Ortadoğu’da İsrail için düşmanın olmadığı yeni bir sayfa açmak istiyor. İsrail, Tahran’ın nükleer programını hedef almak için kasımdaki ABD Başkanlık seçimlerinden dolayı topal ördek durumuna düşen Biden yönetiminden faydalanıyor” diye konuştu. Netanyahu’nun aklındaki bölgesel planı yorumlayan Haşan, “İran marjinalize edilerek Suudi Arabistan ile normalleşme öngörülüyor” şeklinde konuştu.

Haşan, “Netanyahu, savaşı Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Beyaz Saray’a döneceği varsayımıyla yürütüyor ve görevini yeni başkanın yemin edeceği 20 Ocak 2025’ten önce bitirmek istiyor” ifadelerini kullandı.