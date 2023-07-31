Hasta karısını öldürmekle suçlanan İngiliz’e '2 yıl' hapis cezası

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:27

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:27

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde İngiltere vatandaşı David Hunter'a yönelik kan kanseri karısını “kasıtlı öldürmek” suçlamasının “taksirli adam öldürme” suçuna çevrilmesinin ardından bugün karar duruşması görüldü.

Mahkeme tarafından Hunter’a 2 yıl hapis cezası verilirken, 19 aydır cezaevinde olan 76 yaşındaki İngiliz’in hukuk ekibi, hapishane yetkililerinin tahliye tarihini resmi olarak hesaplamasının ardından Hunter’ın bugün serbest bırakıldığını duyurdu.

İngiltere vatandaşı emekli madenci David Hunter, 2021 yılının Aralık ayında kan kanseri karısı 74 yaşındaki Janice Hunter’ı boğarak öldürmekten suçlu bulunurken, karısının ölümünün cinayet değil “yardımlı intihar” olduğunu ve kan kanseri olan eşinin sefaletine son vermesi için kendisine 5 veya 6 hafta yalvardığını ileri sürmüştü.

