Hasta karısını öldüren adam suçsuz bulundu

Yayınlanma: 21.07.2023 - 18:05

Güncelleme: 21.07.2023 - 18:05

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin liman kenti Baf'ta bir huzurevinde yaşayan 76 yaşındaki İngiltere vatandaşı David Hunter, 2021 yılının aralık ayında kan kanseri karısı 74 yaşındaki Janice Hunter’ı boğarak öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Bugün görülen duruşmada emekli madenci Hunter, karısının ölümünün cinayet değil “yardımlı intihar” olduğunu ve kan kanseri olan eşinin sefaletine son vermesi için kendisine 5 veya 6 hafta yalvardığını ileri sürdü. Eşinin ağlayarak kendisine yalvardığını ve her gün kendisini öldürmesini ısrarla istediğini belirten Hunter, “Janice istemeseydi asla onu öldürmezdim. O sadece benim karım değil, en iyi arkadaşımdı” dedi.

Çiftin kızları ise annesinin ağrılı eklem iltihabı, cilt kanseri ve katarakt gibi rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek, “Uzun süren bir ölüm istemiyordu. Yeterince acı çekmiş ve sadece ölmek istedi” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl görülen duruşmada savcıların karısının ondan öldürmesini istediğine dair kanıt istemesinin ardından son duruşmada suçlama “taksirle adam öldürme”ye çevrildi. Nihai kararın 27 Temmuz’da görülecek duruşmada açıklanması beklenirken, avukatlar Hunter’ın adam öldürme suçlaması sonucu ertelenmiş bir ceza almasının mümkün olduğunu söyledi.

