Hastaları 'eğlence' için öldüren hemşire, idam cezasıyla karşı karşıya
ABD'de bir hemşire, dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmekle suçlanıyor. Yasalara göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
'Eğlence için' hastalarını öldüren William Davis isimli
hemşire, ABD’de gündem oldu.
Hemşire dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmek ile
suçlanıyor.
Sputnik Türkiye’nin İngiliz Mirror gazetesinden aktardığına
göre, Hallsville'de yaşayan 37 yaşındaki hemşire idam cezasına çaptırılabilir.
Savcı Chris Gatewood, Davis'i 'seri katil' olarak tanımladı ve jüriye Davis'in
kurbanlarını arter hatlarına hava enjekte ederek kasten öldürdüğü söylendi.
Savcı cinayetlerin nedeni olarak 'insanları öldürmeyi
sevmesi'ni gösterdi.
Bölge Savcısı, "Bu dört hastayı öldürdü. Bunu bilerek
yaptı. Bunu arter hatlarına hava enjekte ederek yaptı. Bu durumun başka bir
açıklaması yok" dedi.
Soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını
mercek altına almıştı. Elde edilen görüntülerde Davis'in hava enjekte ettiği
hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu.
Davis'in hastaları Haziran 2017 ile Ocak 2018 arasında kalp ameliyatı geçirmişlerdi. Eyalet yasalarına göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
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