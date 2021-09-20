FETÖ firarisi eski hemşire, kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak isterken yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan eski hemşire Z.Y., koronavirüs aşısı yaptırmak istediği sırada Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Z.Y.'ye aşı yapmak isteyen hemşire İ.Ş. de gözaltına alındı.

DHA
20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:42
FETÖ firarisi eski hemşire, kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak isterken yakalandı
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İstanbul'da polis ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve devam eden soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen eski hemşire Z.Y.'nin Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye, yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde bilgi edindi.

15 Eylül'de harekete geçen ekipler, 2 kişiyi takibe aldı. Z.Y., hemşire İ.Ş.'ye Aile Sağlık Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı’na ait "Aşıla Sistemi" içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak istediği sırada, 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda hemşire İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye  usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu  yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden Z.Y. hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan , İ.Ş. hakkında da "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem yapıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkındaki işlemlerinin ardından şüpheli Z.Y.'nin de adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.



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