FETÖ firarisi eski hemşire, kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak isterken yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan eski hemşire Z.Y., koronavirüs aşısı yaptırmak istediği sırada Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Z.Y.'ye aşı yapmak isteyen hemşire İ.Ş. de gözaltına alındı.
İstanbul'da polis ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve devam eden soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen eski hemşire Z.Y.'nin Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye, yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde bilgi edindi.
15 Eylül'de harekete geçen ekipler, 2 kişiyi takibe aldı. Z.Y., hemşire İ.Ş.'ye Aile Sağlık Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı’na ait "Aşıla Sistemi" içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak istediği sırada, 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan araştırmalarda hemşire İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı belirlendi.
Şüphelilerden Z.Y. hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan , İ.Ş. hakkında da "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem yapıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında hakkındaki işlemlerinin ardından şüpheli Z.Y.'nin de adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
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