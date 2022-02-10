Hastaneye kaldırılan Japon Prenses Yoko hakkında açıklama
Japonya'da Covid-19 testi pozitif çıkan Prenses Yoko'da akciğer iltihabı tespit edildiği bildirildi.
İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), virüs testi pozitif çıkan Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konulduğunu açıkladı.
Yoko'nun, virüs tanısı sonrası kaldırıldığı İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesinden, Tokyo Üniversitesi Hastanesine nakledildiği belirtildi.
VAKALAR ARAŞTIRILIYOR
38 yaşındaki Prenses Yoko'nun birkaç gün önce görüştüğü ablası Prenses Akiko'nun virüs testinin ise negatif olduğu duyuruldu. Kunaicho, Saray Ailesi içerisinde olası vakaların araştırıldığını aktardı.
Yoko'nun önceki gün virüse yakalanması, "Japonya İmparatorluk ailesindeki ilk Covid-19 vakası" olarak kayda geçmişti
Prenses Yoko, önceki İmparator Akihito'nun kuzeni olan ve 2012'de hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun kızı.
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