Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Lübnan'da eğitime ara verildi

Dün akşam Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Lübnan'da bugün tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:25
Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Lübnan'da eğitime ara verildi
Abone Ol google-news

Dün akşam Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Lübnan'daki Jeologlar Derneği'nin eski başkanı Halil el-Zein, depremin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

El-Zein, depremin, "Anadolu levhasını Afrika ve Arap levhalarından ayıran fay üzerinde sismik aktivitenin varlığının en büyük kanıtı" olduğuna dikkat çekti.

Lübnan Ulusal Deprem Merkezi Genel Müdürü Dr. Raed Ahmed ise sarsıntının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin "artçı şoklarından biri" olduğunu savundu.

Dr. Raed Ahmed, "ana depremin tüm fayların kışkırtılmasına yol açan büyük enerjisinin bir sonucu olarak bu artçı sarsıntıların uzun süre devam edeceğini" söyledi.

LÜBNAN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Lübnan Milli Eğitim Bakanlığı, depremin ardından Salı günü tüm okulların ve üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu.

Lübnan geçici hükümetindeki Eğitim Bakanı Abbas Halabi, "Eğitim kurumlarının güvenliği kapsamında binalardaki çatlak veya tehlikelerin" araştırılacağını aktardı.


Lübnan hatay deprem

İlgili Haberler

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama: 'Antakya fayı bu strese dayanamadı'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama: 'Antakya fayı bu strese dayanamadı'
Gaziantep'te fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu

Gaziantep'te fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
Deprem mi oldu? 21 Şubat'ta nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Şubat son depremler...

Deprem mi oldu? 21 Şubat'ta nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Şubat son depremler...

En Çok Okunan Haberler