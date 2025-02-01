Hava kirliliği krizi sürüyor: Okullar bir gün daha tatil edildi!

Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti. Yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar pazar günü de tatil edildi.

Hava kirliliği krizi sürüyor: Okullar bir gün daha tatil edildi!
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 19:11

Tahran Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri için tatil ilan edildi.

Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 150 mikrogram/metreküp ölçüldü.

Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.

'SAĞLIKSIZ' HAVA KALİTESİ

Bu oran hava kalitesinin herkes için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.

Tahran yakınlarındaki Elburz eyaletinde de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.


Etiketler: #Tahran #hava kirliliği #Okullar

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