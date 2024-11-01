İranlı yetkililere göre Tahran, İsrail'e 'dudak uçuklatıcı' bir yanıt vermeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:05

Getty Images İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırının hemen ardından Tahran.

İran’da üst düzey yetkililer çeşitli basın organlarına yaptıkları açıklamalarda İsrail'in 26 Ekim'deki saldırılarına "sert bir yanıt" verileceğini söyledi.

Aralarında iki üst düzey generalin de olduğu kaynaklar, olası saldırı için tarih vermekten kaçındı.

Amerikan basınında saldırının 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ya da sonra yapılabileceğine dair farkı görüşler yer aldı.

İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Ali Hamaney’in özel kalemi Muhammed Muhammedi Golpayegani, İsrail saldırısına atıfta bulunarak, "İran’ın Siyonistlere yanıtı sert ve dudak uçuklatan cinsten olacak” dedi.

İsrail’in saldırısını "çaresizce ve korkakça" olarak nitelendiren Golpayegani, İran'ın yanıtı sonrası düşmanlarının yaptıklarına "pişman olacaklarını" söyledi.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Golpayegani bu açıklamaları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen ve Beyrut'ta geçtiğimiz günlerde İsrail saldırısında öldürülen Haşim Seyfeddin için 31 Ekim'de Tahran'da düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra yaptı.

Getty Images İsrail, 26 Ekim'de İran'ın Huzistan ve İlam bölgelerinde çeşitli hedefleri vurdu.

İran Devrim Muhafızları’nın komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami'den de benzer bir açıklama geldi.

Salami İsrail'e hitaben, "Bir talihsizliğe daha başvurdunuz ve sonuçlarına katlanacaksınız... Kaçacak yeriniz yok" dedi.

İsrail'i "köksüz bir ağaca" benzeten Salami, İsrail hükümetinin adımlarının, "kör ve mantıksız bir şekilde" hareket eden "parçalanan bir rejimin” adımlarına benzediğini savundu.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre bu açıklamalar Şiraz kentinde düzenlenen “şehitleri anma etkinliği”nde yapıldı.

İran Devrim Muhafızları’nın iki numarası Tuğamiral Ali Fadavi de İran'ın yanıtının "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.

Fadavi son 40 yıldır İsrail'in her saldırısına misilleme yapıldığını belirterek, son saldırının da farklı olmayacağını söyledi.

Fadavi, "İran, Siyonistlerin değer verdiği her şeyi tek bir operasyonda hedef alma yeteneğine sahip" diye konuştu.

Lübnan'daki Tahran destekli Hizbullah hareketine atıfta bulunan Fadavi, İsrail'in liderlerini ve kıdemli komutanlarını hedef alarak öldürmesinin ardından grubun daha da güçlendiğini savundu.

Fadavi'nin İran tarafından finanse edilen Lübnanlı El Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda yaptığı bu açıklamalar, İran’daki resmi basın organları tarafından yaygın bir şekilde haberleştirildi.

ABD seçimlerinden önce mi sonra mı olacak?

İranlı yetkililer olası saldırı için tarih vermekten kaçınırken, ABD merkezli medya kuruluşlarında saldırının zamanlaması ile ilgili farklı öngörüler yer alıyor.

CNN ismini açıklamadığı bir İranlı yetkilinin, saldırının 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söylediğini aktardı.

Axios haber sitesi İsrail istihbarat teşkilatının değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı 31 Ekim tarihli haberinde, İran’ın "önümüzdeki günlerde" Irak topraklarından saldırı başlatmaya hazırlandığını söyledi.

New York Times (NYT) gazetesine isim vermeden konuşan üç İranlı yetkili ise Hamaney'in 28 Ekim'de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne İsrail'e saldırmaya hazırlanmaları talimatını verdiğini söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, İsrail içinde düzinelerce askeri hedefi içeren bir liste hazırlandığını ifade etti.

Ancak kaynaklar, Tahran’ın bölgede tansiyonun tekrar yükselmesinin Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yarayabileceğinden endişe ettiği için saldırıların büyük ihtimalle Amerikan seçimlerinden sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e 200'den fazla füze fırlattı.

İsrail Ordusu, 26 Ekim'de misilleme olarak Tahran yakınlarında ve ülkenin batısında füze üretim tesisleri de dahil çeşitli hedefleri vurdu.

İran hava saldırılarında dört askerinin öldüğünü açıkladı.

İki ülke arasındaki tansiyon, Gazze savaşı ve İsrail’in Lübnan’a başlattığı saldırıyla yeniden tırmanmıştı.