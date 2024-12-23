Hava sahası ihlal edilmişti: KKTC'den Fransa'ya kınama!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:39

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:39

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin “güvenlik tehdidi” altında olduğu yalanıyla yaptığı askeri anlaşmalarla bölgedeki gerginliği arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 2017 yılında imzalanan savunma alanında işbirliği anlaşması kapsamında Baf’ta konuşlanan Fransız savaş uçakları, insan hayatını tehlikeye atma pahasına 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemiz hava sahasını ihlal ederek Lefke bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirmiştir. Halkımız arasında büyük endişeye yol açan Fransa’nın bu ihlalini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "stratejik işbirliği" adı altında Rum yönetimine verilen destek ve askeri işbirliğinin Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit etmesine asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Fransa başta olmak üzere Rum yönetimini cesaretlendiren tüm taraflar, bölgenin güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerden derhal vazgeçmeye ve sağduyulu davranmaya davet edildi.