Fransa Kupası'nda Marsilya farklı turladı!

Fransa Kupası'nda Marsilya, Saint Etienne'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Fransa Kupası'nda Marsilya farklı turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:07

Fransa Kupası'nda Saint Etienne ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Geoffroy-Guichard Stadyumu'nda oynanan maçta Marsilya, Saint Etienne'i 4-0 mağlup etti. 

Marsilya'nın gollerini Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique ve Pierre-Emile Højbjerg kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya Fransa Kupası'nda son 32'ye yükseldi. 



Etiketler: #marsilya #Fransa Kupası #saint-etienne

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