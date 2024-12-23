Fransa Kupası'nda Marsilya farklı turladı!
Fransa Kupası'nda Marsilya, Saint Etienne'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Fransa Kupası'nda Saint Etienne ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Geoffroy-Guichard Stadyumu'nda oynanan maçta Marsilya, Saint Etienne'i 4-0 mağlup etti.
Marsilya'nın gollerini Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique ve Pierre-Emile Højbjerg kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Marsilya Fransa Kupası'nda son 32'ye yükseldi.
Etiketler: #marsilya #Fransa Kupası #saint-etienne
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