Hava sahası ilk kez ihlal edilmişti... Japonya, Çin'e ait bir geminin kara sularına girdiğini açıkladı

Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 14:09
Hava sahası ilk kez ihlal edilmişti... Japonya, Çin'e ait bir geminin kara sularına girdiğini açıkladı
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Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.00'da bir Çin araştırma gemisinin ülkeye ait kara sularına girdiği belirtildi.

Açıklamada, geminin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesine ilişkin "Japonya, toprak ve sularını savunacaktır" ifadesi yer aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da diplomatik kanallar aracılığıyla olay sonrası Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.


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