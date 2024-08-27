Çin, hava sahasını ilk kez ihlal etmişti... Japonya'dan konuya ilişkin açıklama geldi

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:35

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:35

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, hava sahası ihlaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girmesine tepki gösteren Kihara, ihlali, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak niteledi.

Bakan Kihara ayrıca "Kara, deniz ve hava sahamızı korumakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da farklı bir basın toplantısında, Çin'i, meydana gelen olay sonrası "son derece ciddi şekilde" protesto ettiklerini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Japonya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait bir askeri uçağın yerel saatle 11.29'da Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Uçağın yaklaşık 2 dakika boyunca hava sahasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ilk kez Japon hava sahasını ihlal eden Çin'in amacını anlamaya çalıştığı kaydedilmişti.